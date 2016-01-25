Alanlı, CHP Dışişleri Komisyonu’nu Kabul Etti



Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, CHP Dışişleri Komisyonu’nu kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, komisyon üyelerini tanıtarak, KKTC’de olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm konusunda hangi noktaya gelindiğini ve neler yapabileceklerini değerlendirmek için KKTC’ye geldiklerini belirten Yılmaz, bugün ve yarın çeşitli temaslarda bulunarak konu hakkında bilgi edineceklerini kaydetti.

Yılmaz, siyasi eşitliğini, haklarını ve temel çıkarlarını garantiye alan bir anlaşmanın ortaya çıkmasını temenni ederek, destek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ALANLI

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı ise, Kıbrıs’ta Anadolu’nun bağrından kopmuş bir halk yaşadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca Atatürk’ün devrimlerini de en önce benimseyenlerden olduğunu ifade etti.

Alanlı, Atatürk’ün kurduğu partinin mensuplarını kabul etmekten büyük mutluluk duyduklarını da belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün 42 yıldır hep anlaşma isteyen taraf olduğunu vurgulayan Alanlı, “Ödün vermek ve feragat etmek için baskı yapılan taraf ta hep biz olduk” dedi.

Alanlı, anlaşmaların karşılıklı 2 tarafın feragat ederek ortayı bulduğu unsurlardan doğduğunu kaydederek, Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında dünyanın benimsediği Annan Planı’na yüzde 65 onay vermesine rağmen anlaşmanın yapılamadığını anlattı.

Artık halka umut pompalamadan temkinli yaklaştıklarını dile getiren Alanlı, 2 tarafın da kabul edebileceği, yaşanabilir bir anlaşma için çalıştıklarını kaydetti.













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