“Alaniçi Hasat Festivali” Törenle Açıldı

Yeniboğaziçi’ne bağlı Alaniçi köyünde her yıl geleneksel olarak gerçekleşen “Hasat Festivali” bu yıl da 7. kez festival alanında düzenlenen törenle açıldı.

FESTİVALİN AÇILIŞI, MECLİS BAŞKANI SİBER TARAFINDAN YAPILDI

Lefkoşa, 13 Temmuz 17 (.): Yeniboğaziçi’ne bağlı Alaniçi köyünde her yıl geleneksel olarak gerçekleşen “Hasat Festivali” bu yıl da 7. kez festival alanında düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, açılış etkinliğine Meclis Başkanı Sibel Siber, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve Yeniboğaziçi Beldiye Başkanı Katip Demir’in yanı sıra köy halkı ve davetliler katıldı.

Hasadı temsilen samandan yapılan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Siber, ekonomilerin büyümesi ve teknolojinin gelişmesi ile insanoğlunun birbiriyle yüz yüze temasının azaldığını ve yalnızlaştığını vurguladı.

Siber, bu nedenle köylerin yerinin çok ayrı olduğunu ve son zamanlarda köylere özlemin bu nedenle arttığını belirtti.

Dünyanın gitgide birbirine benzediğini ifade eden Siber, kültürleri yaşatarak tekdüzelikten çıkılması gerektiğini söyledi.

Ülkede sorunlar olduğunu ancak sorunları çözebilecek insan kaynakları da olduğunu anımsatan Siber, şöyle devam etti:

“Yeter ki iyi organize olalım. Yeter ki bulunduğumuz görevlerin o sorunları çözmek için olduğunu bilelim.Yoksa bu görevler bu makamlar ‘bana layık olduğu için verildi’ düşüncesi bizi geriletir ve çaresizliğe iter”

Bugün yaşanan sıkıntıların bir çoğunun temelinde bu düşünce yapısının olduğunu ifade eden Siber, sıkıntıların bir kaç kişinin uğraşı ile değil kolektif inanç ile çözülebileceğini kaydetti.

Siber, “Biz çözemeyiz” düşüncesinin “öğrenilmiş bir çaresizlik olduğunu” söyleyerek, “İşte bu bizi geriletir. O yüzden inançla azimle çalışarak inanarak projeler üreterek başarmamız gerekiyor. Bu güzel ülkemizi , bu güzel adamızı daha güzel günlere ulaştırma elimizdedir” dedi.

Törende ayrıca Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Alaniçi Köy Muhtarı Cemal Yıldız ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de birer konuşma gerçekleştirdi.

Festivalin açılış etkinliğinde Alaniçi Kadınlar Derneği, Erenköy Lisesi, AKAD Satranç Derneği, Karadeniz Kültür Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi ve Mağusa Kültür Derneği dans gösterisi sundu.

(GÖZ/HÖ)