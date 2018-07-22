Alaminyo Şehitleri Anıldı



DEĞİRMENLİK’TEKİ ALAMİNYO ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ



Alaminyo Şehitleri dün akşam Değirmenlik’tekiAlaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende, şiir okundu, arından da, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

Karavezirler, 1974 yılında Türkiye’nin müdahale ederek katliamların önlendiğini, bir devlet kurulduğunu ve 44 yıldır kan ve gözyaşının akmadığını anlattı.

Rum tarafına da seslenen Karavezirler, “gelin adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törendeki konuşmasında, Alaminyo Şehitleri’nin Kıbrıs Türk Halkının unutamayacağı büyük acılardan biri olduğunu belirtti.

Toplu katliamların devlet töreni ile anılması gereği üzerinde duran Töre, ileriki yıllarda bu eksikliğin giderilmesi temennisinde bulundu.

Şehitlerin unutulması halinde vatan yapılan toprakların vatan olarak devam ettirilemeyeceğini kaydeden Töre, “unutmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Töre, Türkiye’nin müdahalesinin olmadığı, garantilerin olmadığı bir anlaşmaya evet denmesi durumunda günün birinde 1974 öncesi yaşananların yeniden yaşanacağını belirtti.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR

Topçuköy şehitleri de bugün törenle anılacak.

İskele’de gerçekleştirilecek anma töreni saat 18.30 başlayacak.

