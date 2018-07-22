banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Alaminyo Şehitleri Anıldı

DEĞİRMENLİK’TEKİ ALAMİNYO ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Alaminyo Şehitleri Anıldı

DEĞİRMENLİK’TEKİ ALAMİNYO ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

22 Temmuz 2018 Pazar 09:51
Alaminyo Şehitleri Anıldı


DEĞİRMENLİK’TEKİ ALAMİNYO ŞEHİTLER ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Alaminyo Şehitleri dün akşam Değirmenlik’tekiAlaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Törende, şiir okundu, arından da, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma yaptı.
Karavezirler, 1974 yılında Türkiye’nin müdahale ederek katliamların önlendiğini, bir devlet kurulduğunu ve 44 yıldır kan ve gözyaşının akmadığını anlattı.
Rum tarafına da seslenen Karavezirler, “gelin adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törendeki konuşmasında, Alaminyo Şehitleri’nin Kıbrıs Türk Halkının unutamayacağı büyük acılardan biri olduğunu belirtti.
Toplu katliamların devlet töreni ile anılması gereği üzerinde duran Töre, ileriki yıllarda bu eksikliğin giderilmesi temennisinde bulundu.
Şehitlerin unutulması halinde vatan yapılan toprakların vatan olarak devam ettirilemeyeceğini kaydeden Töre, “unutmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Töre, Türkiye’nin müdahalesinin olmadığı, garantilerin olmadığı bir anlaşmaya evet denmesi durumunda günün birinde 1974 öncesi yaşananların yeniden yaşanacağını belirtti.
TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR
Topçuköy şehitleri de bugün törenle anılacak.
İskele’de gerçekleştirilecek anma töreni saat 18.30 başlayacak.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Eğitimi Kolektifi,
Kadın Eğitimi Kolektifi, "çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı" Konulu Konferans Düzenliyor
Çaluda Koop-iş Sendikasının Genel Kuruluna Katıldı
Çaluda Koop-iş Sendikasının Genel Kuruluna Katıldı
Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor
Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor
Çavuşoğlu Yarın KKTC’ye Geliyor...
Çavuşoğlu Yarın KKTC’ye Geliyor...
Ataoğlu: “Otelciliğin Gelişmesi Turizmin Gelişmesi İçin Şart”
Ataoğlu: “Otelciliğin Gelişmesi Turizmin Gelişmesi İçin Şart”
Tatar: “Sorunları Geride Bırakarak Ekonomik Kalkınmayı Başarmak KKTC’nin Birinci Gündem Maddesi Olması Gerekir”
Tatar: “Sorunları Geride Bırakarak Ekonomik Kalkınmayı Başarmak KKTC’nin Birinci Gündem Maddesi Olması Gerekir”
Şahali: “Toplu Tüketim Mekanları İçin Et Türlerinde İthalat Yelpazesini Bir Miktar Geliştirebiliriz”
Şahali: “Toplu Tüketim Mekanları İçin Et Türlerinde İthalat Yelpazesini Bir Miktar Geliştirebiliriz”
LTB Başkanı Harmancı, İngiltere Yüksek Komiseri Lillie İle Görüştü!
LTB Başkanı Harmancı, İngiltere Yüksek Komiseri Lillie İle Görüştü!
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Güney Kafkasya Konferansı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Güney Kafkasya Konferansı
Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Eden 2 Kişiye Yasal İşlem
Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Eden 2 Kişiye Yasal İşlem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim