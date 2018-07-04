banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97190
ALTIN
188.731
DOLAR
4.6710
STERLİN
6.1706
EURO
5.4393
Alsancak’ta hırsızlık
ALSANCAK'TA HIRSIZLIK
Girne’de kavga
GİRNE'DE KAVGA
Hava sıcaklığı artacak
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ferdi Uçar Ölü Bulundu
Ferdi Uçar Ölü Bulundu!
banner282
Flaş Haber
Girne’de kavga
Kapat

Alagadi Sahilinde Temizlik

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Alagadi Sahilinde Temizlik

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi sahilinde temizlik çalışması yaptı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Alagadi Sahilinde Temizlik
Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi sahilinde temizlik çalışması yaptı.

“Sahile bırakacağımız tek iz ayak izimiz olsun” sloganıyla düzenlenen temizlikle, kaplumbağaların hayata tutunmalarının önündeki engeller ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, konuyla ilgili açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaplumbağalarımıza temiz bir sahil bırakmak için etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti\'yle yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarla artan yuva sayısına ve kaplumbağaların adamızı ziyaretlerine de tanıklık ediyoruz. Bu çalışmaların sonuçlandığını görmek bizler için gurur kaynağı” dedi.

Aslan, kurumun çevre odaklı pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attığını anımsatarak, “Doğal hayatın korunması Turkcell’in sosyal sorumluluk çalışmaları arasında önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.

(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI 
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Arda Erkan Kabri Başında Anılacak
Arda Erkan Kabri Başında Anılacak
Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi
Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi
Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
Rus Asıllı Sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü Ziyaret Etti
Rus Asıllı Sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü Ziyaret Etti
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı
Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim