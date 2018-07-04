Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi sahilinde temizlik çalışması yaptı.



“Sahile bırakacağımız tek iz ayak izimiz olsun” sloganıyla düzenlenen temizlikle, kaplumbağaların hayata tutunmalarının önündeki engeller ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, konuyla ilgili açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaplumbağalarımıza temiz bir sahil bırakmak için etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti\'yle yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarla artan yuva sayısına ve kaplumbağaların adamızı ziyaretlerine de tanıklık ediyoruz. Bu çalışmaların sonuçlandığını görmek bizler için gurur kaynağı” dedi.



Aslan, kurumun çevre odaklı pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attığını anımsatarak, “Doğal hayatın korunması Turkcell’in sosyal sorumluluk çalışmaları arasında önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.



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