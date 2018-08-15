Alagadi Plajında Hırsızlık… Üç Kişi Tutuklandı...

Alagadi plajında bir kişinin çantası çalındı, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün öğleden sonra Alagadi-2 Halk Plajı’nda Sergey Murashov’a ait içinde 60 TL, 300 Euro, 200 ABD Doları nakit para, iki cep telefonu; Sergey ve Maria Murashov’a ait sürüş ehliyetleri, anahtarlar ve bir kredi kartı bulunan el çantası çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesine yapılan ileri soruşturmada zanlı olarak görülen S.İ.(E-18), E.H.(E-20) ve A.A.(E-20) tutuklandı.

