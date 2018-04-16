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Alacağım vardı alkollü idim yaktım

Alacağım vardı alkollü idim yaktım

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
Alacağım vardı alkollü idim yaktım
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Kebap isimli işyerinde 14 Nisan tarihinde meydana gelen kundaklama olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fuat Demirok dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Fuat Demirok’un 14 Nisan tarihinde, saat 03.00 raddelerinde Ayşe Özkan’ın işlettiği “Marmara Kebap” isimli işyerine daha önceden çalışmış olduğu için yerini bildiği mutfak anahtarı ile giriş sağladıktan sonra içeride bulunan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajandayı çalındığını söyledi. Polis zanlının akabinde beraberinde getirdiği yanıcı spreyi paspas üzerine sıkıp ateşe vermek suretiyle iş yerini kundakladığını belirtti. Polis memuru Kulle yangının büyümeden fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ancak çıkan yangın sonucu, 2 adet plastik masa, 1 adet plastik sandalye, reklam tabelası ve güneşlik tente yanarak zarar gördüğünü mahkemeye aktardı.

Polis memuru Umut Kulle başlatılan tahkikat neticesinde zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiği ve arandığı sırada polise gelerek tasarrufundaki dizüstü bilgisayar ile teslim olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Demirok olay günü aşırı alkollü olduğunu ve söz konusu işletmenin kendisini sigortasız olarak çalıştırdığını ve 4 bin TL alacağını vermediği gerekçesi ile alkolün de tesiri ile bu suçu işlediğini mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.04.2018 09:03
Anahtar Kelimeler:
Fuat DemirokMarmara Kebap
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