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Akyüz tutuklu yargılanacak

Akyüz tutuklu yargılanacak

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:01
Akyüz tutuklu yargılanacak

Akyüz tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta oto yıkama iş yerinde araç koltuğu üzerinde bırakılan M.Ş.’ye ait 10 TL değerindeki deri cüzdanı çalarak içinde muhafaza edilen 370 TL parayı alıp cüzdanı inşaata atan Haydar akyüz aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Sirkat ve İkamet izinsiz suçlarından tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı, Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Haydar Akyüz’ün “Sirkat” ve “İkamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Yağız Kol, zanlının 23 Ağustos saat 12.00 sıralarında, Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto yıkama yerinde M.Ş.’ye ait cüzdanı ve içinde muhafaza edilen 370 TL nakit para ile sürüş ehliyeti ve TC nüfus cüzdanını çaldığını söyledi.

Bir ay cezaevinde bekleyecek

Kol, zanlının aynı gün tespit edilip tutuklandığını, alınan tutukluluk süresinde 370 TL nakit parayı kumarda kaybettiğini cüzdanı ise Alsancak’ta Özgür Sokak üzerinde bir inşaat içine attığını itiraf ettiğini belirtti. Alınan tutukluluk süresinde yapılan sorgulamada zanlının 2004 yılında ülkeye giriş yaptığını ve bir daha adadan çıkış yapmadığını tespit ettiklerini kaydeden Kol, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek yargılanıncaya kadar 1 ay cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 20:15
Anahtar Kelimeler:
çaldıCüzdanHaydar Akyüz
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