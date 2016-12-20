AKÜN: “OBJEKTİF HABERCİLİKTEN ÖDÜN VERMEDEN KIBRIS TÜRK HALKININ SESİ”

YDÜ: “KIBRIS TÜRK HALKININ GÖZÜ, SESİ, KULAĞI…”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 43 yaşında…

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Rektörü Prof. Dr. Alpay Ş. Ataol kutlama mesajında, Türk Ajansı Kıbrıs’ın objektif bakışı ve habercilik anlayışından ödün vermeden, Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel de mesajında, TAK’ın 43 yıldır Kıbrıs Türk halkının gözü, kulağı, sesi olduğunu vurguladı.

Gülsel, kurumun görevini büyük özverilerle yerine getirerek, kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlendiğini de kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı ile Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış da kutlama mesajlarında, “Kıbrıs Türk basını içerisinde çok önemli bir yere ve misyona sahip, devlet ajansımız Türk Ajansı Kıbrıs’ın 43’üncü kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlarız” ifadelerini kullandılar.