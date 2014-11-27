Akülü Tekerlekli Sandalye Bağışı

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesinde yaşayan Enes Say’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını bildirdi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Say’a verilen 4 bin TL değerindeki akülü sandalye yanında derneğin son 2 ayda, 3 akülü sandalye, 9 normal tekerlekli sandalye, 2 yatak ve 50 erzak paketinin engelli bireylere destek olarak sağlandığını kaydetti.

DERNEĞE BAŞVURULABİLİR

Suay, maddi imkansızlıklar nedeniyle tekerlekli sandalye alamayan tüm engelli bireylerin derneğe başvurabileceğini, her başvuruya anında cevap veremeseler de zaman içinde ihtiyaçları giderdiklerini anlattı.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne 2290483 - 2291107 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği de kaydedildi.