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15 Ocak 2017 Pazar 20:14

Aktunçlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aktunçlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Aktunçlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Lefkoşa'da özel bir hastanede "karın ameliyatı" geçirdiği sırada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa'da özel bir hastanede "karın ameliyatı" geçirdiği sırada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık mezarlığına defnedilen Aktunçlar, arkasında birçok sevenini bıraktı.Ölümü Güzelyurt'u yasa boğduGüzelyurt'u yasa boğan ölüm sonrasında cezane töreni kalabalık geçti.

Sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlanırken yalnız bırakılmayan Anıl Aktunç'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.


Yenidüzen
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