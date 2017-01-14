AKTUNÇLAR'IN ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP BELİRLEYECEK

Lefkoşa'da özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar'ın (K-38) ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Aktunçlar'ın ölüm nedeni, cesedinden alınan doku ve kan örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle belirlenecek.



Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aktunçlar'ın cesedi üzerinde bugün 15.30-17.40 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı.



Aktunçlar'ın ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı belirtilen açıklamada "Ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda doku ve kan örnekleri üzerinde yapılacak tetkiklerden sonra tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir" denildi.





