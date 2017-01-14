Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 15:43

AKTUNÇLAR'IN ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP BELİRLEYECEK

AKTUNÇLAR'IN ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP BELİRLEYECEK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa'da özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar'ın (K-38) ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Aktunçlar'ın ölüm nedeni, cesedinden alınan doku ve kan örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle belirlenecek.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aktunçlar'ın cesedi üzerinde bugün 15.30-17.40 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı.

Aktunçlar'ın ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı belirtilen açıklamada "Ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda doku ve kan örnekleri üzerinde yapılacak tetkiklerden sonra tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir" denildi.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Anıl AktunçlarOtopsi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEROVA: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ” BEROVA: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”
“MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA YENİ BİR PARTİ KURULDUĞU AÇIKLANDI “MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA YENİ...
Keser, Kıbrıs Türkünün Gerçek Yaşam Hikayelerini LAÜ Öğrencileri İle Paylaştı Keser, Kıbrıs Türkünün Gerçek Yaşam Hikayelerini...
THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, "FEN FUARI" DÜZENLEDİ THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, "FEN FUARI"...
Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
ÖZGÜRGÜN YURDA DÖNDÜ ÖZGÜRGÜN YURDA DÖNDÜ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

BEROVA: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN...

Haberi Oku