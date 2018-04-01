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Aktuğ Lapta Belediye Başkan Adayı

Aktuğ Lapta Belediye Başkan Adayı

01 Nisan 2018 Pazar 20:01
Aktuğ Lapta Belediye Başkan Adayı
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Değerli Halkımız ve Basın Mensuplarımız, 2018 Yerel Seçimlerinde, Lapta Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağımı 04 Nisan 2018 Çarşamba gün , saat 12:00’de Lapta Lapida Hotel’de yapacağım basın toplantısı vesilesi ile değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Halkımız ve bölgedeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize ve birlikte üreteceğimiz projelerimizle beldemizi daha güzel günlere taşıyacağımıza inancımız tamdır.

Bu bağlamda gerek prensiplerimizi gerekse projelerimizi açıklayacağımız basın toplantımızda tüm Halkımız ve Basın Mensuplarımızı aramızda görmek bizlere onur verecektir.

Saygılarımla

Mustafa Aktuğ

Lapta Bağımsız Belediye Başkan Adayı

Not: Basın açıklamasından sonra basınla yemekli toplantıya geçilecek ve akıllardaki sorular yemekte cevaplanacaktır.

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