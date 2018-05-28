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Aktüerya Bilimleri Programı DAÜ'de açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü iş birliğinde ortak yürütülecek olan Aktüerya Bilimleri Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak.

Aktüerya Bilimleri Programı DAÜ'de açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü iş birliğinde ortak yürütülecek olan Aktüerya Bilimleri Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:09
Aktüerya Bilimleri Programı DAÜ'de açılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü iş birliğinde ortak yürütülecek olan Aktüerya Bilimleri Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak. 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanan program İngilizce dilinde ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor.

Aktüer Olmak İster Misiniz?

Aktüerya Bilimleri Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez DAÜ’de, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise sadece iki üniversitede yürütülmektedir. İlk kez İngilizce dilinde DAÜ’de eğitim verecek olan program, Matematik Bölümü altında uzman akademik kadrosu ile yüksek kalitede eğitim verecek.

Aktüerya bilimi, temelleri 1870’li yıllara dayanmasına rağmen günümüz dünyasının riskli ekonomik koşullarında artan öneme sahip bir bilim dalı olarak değerlendirilmektedir. Bu bilim dalında ekonominin birçok alanında, özellikle sigortacılık ve finans alanlarında, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle birlikte finans konularını kullanarak risk değerlendirmesi yapar.

‘Aktüerler’ esas olarak kazalar, prematüre ölümleri ve doğal afetler gibi belirgin olmayan olayları tahmin edebilmek için istatistikleri kullanır. Aktüerler finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.

En Başta Gelen 10 Meslek Arasında İlk Beşte

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş yeni açılacak olan söz konusu program ile ilgili bilgiler vererek Aktüerya mesleğinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da para, prestij ve iş memnuniyeti açısından en başta gelen on meslek arasında ilk beşte yer aldığını ve ABD’de News & World Report’un 2017 yılında En Yüksek İş Güvenliği olan ilk 26 iş sıralamasında (ortalama yıllık gelir 97.070 ABD doları olarak) 23. sırada yer aldığını vurguladı.

İş Gücü İstatistikleri Bürosuna göre, aktüerlerin istihdam oranının 2016 ile 2026 arasında yüzde 22 büyüyeceğinin öngörüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Özarslan ve Prof. Dr. Bektaş, Türkiye’deki “Aktüerya Düzenlemeleri”ne göre, yaşam dalında faaliyet gösteren her sigorta şirketinin Aktüerya Siciline kayıtlı bir aktüer çalıştırması gerektiğini vurguladı.

Alanında Uzman Eğitim Kadrosu ve Olanaklar İle Hazır

Programın alanında uzman tam donanımlı bir akademik personel tarafından yürütüleceği üzerinde durulan açıklamada Aktüerya Bilimleri programında 13 Profesör (5 matematik, 3 bilgisayar, 5 bankacılık ve finans), 5 Doçent (2 matematik, 3 bankacılık ve finans) ve 12 Yardımcı Doçent (10 matematik, 2 bankacılık ve finans) yer aldığı vurgulandı. Ayrıca ilgili programın yürütülmesinde 3 bilgisayar laboratuarı, ticaret ana laboratuarı, araştırma laboratuarı, ana kütüphane ve bölüm kütüphanesi’nin etkin şekilde kullanılacağı da belirtilerek yeni akademik döneme hazır olduklarının altı çizildi.  

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