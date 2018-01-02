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Aktüel Kampüs Ocak Ayı, Okurlarıyla Buluştu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) yayınlamış olduğu Aktüel Kampüs Dijital Dergisi Ocak ayı, okurlarıyla buluştu.

Aktüel Kampüs Ocak Ayı, Okurlarıyla Buluştu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) yayınlamış olduğu Aktüel Kampüs Dijital Dergisi Ocak ayı, okurlarıyla buluştu.

02 Ocak 2018 Salı 14:36
Aktüel Kampüs Ocak Ayı, Okurlarıyla Buluştu
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri Aktüel Kampüs Dijital dergisinin Ocak ayı içeriği ile ilgili olarak; Yazarların rutin bir şekilde aylık yazılarını paylaşırken, Kültür-Sanat başlığı altında tiyatro, müzik, sinema kategorileri de eklenerek birbirinden değerli eserler eşliğinde yelpazesini genişletmeye devam ettiklerini bildirdi.

KAÜ Medya Koordinatörlüğü;

Yayıncılık sektörünün artık digital ortamda faaliyet gösterdiğini, genel kullanıcılar içinse, programlamadaki pek çok önemli gelişmenin yanında dijital işlemler yoluyla içerik üretiminin de geliştiğini, tüm basılı ürünlerin internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulmak için dijital üretim metodlarını kapsayacak şekilde dönüşüme uğradığını, dergilerin dönüşümünün gazetelere oranla daha hızlı olduğunu, bir kısım dergilerin ise basılı olarak çıkmaya devam ederken, eski sayılarını da internet sitesine yükleyerek kullanıcıların elektronik olarak rahatça ulaşımını sağladıklarını belirterek dijital yayıncılığın öneminin ve kullanılabilirliğin önemini vurguladılar.

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKAÜ
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