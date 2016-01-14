AKSA Kesinti Programını İptal Etti

KESİNTİ PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

AKSA Enerji Üretim AŞ’nin Kalecik’teki santralleri için ithal ettiği yakıtın tahliyesine izin verilmesiyle bu sabah açıklanan elektrik kesinti programı iptal edildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun yakıt tahliyesine “son kez” şartıyla onay vermesinin ardından yakıtın tahliyesine başlandı.

Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithal edilecek yakıtlardaki kükürt oranıyla ilgili kararına uymadığı için AKSA’nın ithal ettiği yakıtın ülkeye girişine hükümet tarafından izin verilmemiş, AKSA da stok yetersizliği nedeniyle santralleri durdurma kararı almıştı. Bu gelişmeler üzerine Kıb-Tek, zorunlu elektrik kesintisine gidileceğini belirterek, bu sabah bir program açıklamıştı.