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Aksa Filtreyi Monte Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek,  bugün itibariyle AKSA firmasının filtre sisteminin monte edildiğini belirterek sistemin tam randımanlı hayata geçmesi için bir hafta ila 10 gün gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aksa Filtreyi Monte Etti

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek,  bugün itibariyle AKSA firmasının filtre sisteminin monte edildiğini belirterek sistemin tam randımanlı hayata geçmesi için bir hafta ila 10 gün gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 12:46
Aksa Filtreyi Monte Etti
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DİNÇYÜREK: "1 HAFTA YA DA 10 GÜN İÇERİSİNDE TAM RANDIMANLI VERİM ALACAĞIZ"

 Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek,  bugün itibariyle AKSA firmasının filtre sisteminin monte edildiğini belirterek sistemin tam randımanlı hayata geçmesi için bir hafta ila 10 gün gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, beraberinde Demokrat Parti-Ulusal Güçler İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile birlikte Kalecik'te faaliyetlerini sürdüren AKSA Elektrik Santralinin filtre takılması çalışmalarını denetledi.

AKSA KKTC Müdürü Murat Çaptuğ ve görevli teknik personelden bilgi alan Dinçyürek, bacalarda  bulunan filtre denetim odasına da çıkarak çalışmaları yerinde gördü.

Yapılan denetimler sonrası açıklama yapan Bakan Dinçyürek, daha önce tarih vererek kamuoyuyla da paylaştıkları AKSA'nın 15 Aralık'ta filtre takacağı ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek amacıyla sabah 8'den itibaren denetim amacıyla Çevre Koruma Dairesi ekipleri ile birlikte tesise geldiklerini söyledi.

Denetim çerçevesinde önce teknik bilgi aldıklarını daha sonra da bacalara çıkarak çalışmaları yerinde gördüklerini ifade eden Dinçyürek, bugün itibaren filtrelerin takıldığını, tam randımanlı olarak hayata geçmesi için bir hafta ila 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu gece yurtdışından teknik ekibin tesise geleceğini söyleyen Dinçyürek, takılan filtrelerin kalibrasyonu için otomasyon sistemlerini bu ekibin çalıştırmaya başlayacağını söyledi.

Bakan Dinçyürek, hedefin bir hafta ya da 10 gün içerisinde gerek Denoks gerek ise Dezoks değerlerini düşürecek filtre sisteminin, bacadan atılan egzoz emisyonunda gözle görülür değerler ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Filtre sistemi için tesiste son bir kaç aydır çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Dinçyürek: "Her ne kadar görevleri de olsa, tesis yetkililerine bu kadar kısa sürede süreci bu noktaya getirmiş olduklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dinçyürek, bir kaç hafta sonra takılan filtrenin bacalardan atılan egzoz emisyon değerlerini bütün dünyada da kabul edilen Avrupa Birliği değerlerinde olup olmadığını da de tekrar yerinde inceleyeceklerini söyleyerek, bugünden itibaren Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin tesiste yurtdışından gelecek ekip ve AKSA ekibiyle sistemin devreye girmesi çalışmalarını yerinde müşahede edeceklerini belirtti.

SİSTEM ONLİNE OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Kurulacak olan otomasyon sistemi ile birlikte bacalardan çıkacak olan emisyon ölçümlerinin daire tarafından anında görüleceği bir sisteme geçileceğini ifade eden Dinçyürek, bunun KKTC için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, hem yakıtta kullanılan Kükürt oranını Yüzde 1'e düşürerek hem de filtre takarak bölgede yaşayan insanların sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve çevre kirliliği yaratan bu olaylardan kurtulmuş olacaklarını belirtti.

AKSA KKTC Müdürü Murat Çaptuğ da konuşmasında başlattıkları çalışmaları sonuca ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bakan Dinçyürek ve Çevre Koruma Dairesi Ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çaptuğ bundan sonraki süreçte online olarak gerekli denetimin yapılacağına vurgu yaparak herkesin içinin rahat olmasını istedi.

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