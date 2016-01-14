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AKSA'dan Kaynaklı Ülke Elektriksiz

AKSA elektrik verimini durduruyor

AKSA'dan Kaynaklı Ülke Elektriksiz

AKSA elektrik verimini durduruyor

14 Ocak 2016 Perşembe 12:21
AKSA'dan Kaynaklı Ülke Elektriksiz
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 AKSA ELEKTRİK VERİMİNİ DURDURUYOR



AKSA, ithal ettiği yakıtın ülkeye girişine izin verilmeyince stok yetersizliği nedeniyle kendisine ait santralleri durduruyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetkililerinden alınan bilgiye göre; AKSA Enerji Üretim A.Ş’ne ait Kalecik’teki santrallerine yakıt tedarikinde ortaya çıkan sorun nedeniyle bugünden itibaren AKSA: ö’nın yakıt tedarik sorununu çözüp devreye girmesine kadar ülke genelinde planlı ve 6bg vszorunlu elektrik kesintileri uygulanacak.

Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithal edilecek yakıtlardaki kükürt oranıyla ilgili almış olduğu kararın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunun aşılması için görüşmeler devam ediyor. Diğer yandan AKSA yetkililerinin mevcut yakıt stoklarının yeterli olmaması nedeniyle saat.16.00’dan itibaren santrallerini durdurmak zorunda olduklarını KIB-TEK yetkililerine bildirdikleri ifade ediliyor.

KIB-TEK yetkilileri, KIB-TEK’e ait 60 MW gücündeki buhar santrallerinden birisinin planlı büyük bakımının devam ettiği bu nedenle mevcut hava koşullarında 220 – 230 MW civarında olan azami tüketim miktarının ancak 150 MW’lık kısmının KIB-TEK’e ait santraller tarafından karşılanabileceğini, dolayısı ile zaman zaman 80 MW’a varan açık oluşabileceğini belirtiyorlar.

KIB-TEK yetkililerinden alınan bilgiye göre; bugün saat.16.00’dan itibaren sorun çözülünceye kadar her gün; 24.00 – 06.00 saatleri haricinde toplamda günlük altı saati aşmayacak elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, birer saati aşmayacak şekilde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
Son Güncelleme: 14.01.2016 12:21
Anahtar Kelimeler:
AKSA Elektrik Verimini Durduruyor
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