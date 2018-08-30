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AKPINAR’DAN, “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” MESAJI

AKPINAR’DAN, “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” MESAJI

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:12
AKPINAR’DAN, “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” MESAJI

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; “Vatan’ın her sathında, her safında’  mücadele vererek savunan; Kadın, erkek hatta çocuk kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde, sonsuz şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla; Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar  duygu ve düşüncelerinin bir arada olduğu yazılı bir mesajı kamuoyu ile paylaştı.

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar’ın ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı’ şu ifadelerden oluştu:

“Köklerimizin yurdu Anadolu’muzun; Atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak, düşman işgalinden nihai olarak kurtarılacağı ve İstiklal Savaşı Orduları Başkomutanı Mareşal Mustafa Kemal’in ‘Zaruri olmadıkça harp bir cinayettir. O zaruriyet ise; Ulusun hayatının tehlikede olmasıdır.’ şiarı ile ‘Dünya HarpTarihi’nde yerini almış; Nihai taaruzun başladığı ‘Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin 96’ıncı Yıldönümü’nü kutluyor, minnet ile yad’ediyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ‘İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını andığımız bu özel günün, bu kutlu yıldönümünün; Şahsım ve kurum çalışanlarım adına, en kalbi duygularımız ile sonsuza kadar daim olmasını da diliyorum.  

Anavatandaki varlığımızı temin eden şehit ve gazilerimiz ile, geçtiğimiz yüzyılın en haklı savaşında, yani; istiklal mücadelesinde, ‘Vatan’ın her sathında, her safında’  mücadele vererek savunan; Kadın, erkek hatta çocuk kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde, sonsuz şükran ve saygılarımı arz ederim.”

Öte yandan; GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ile GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel de yayımladıkları yazılı mesajlar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna katıldılar.

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