AKPINAR’A TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLÜ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, bu yıl 21’incisi Bitlis’in Ahlat ilçesinde Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri töreninde, KKTC adına ödüle layık görüldü.Ahlat Kültür Merkezinde yapılan tören öncesinde TÜRKSAV’ın Ahlat teması ağırlıklı resim sergisi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ahlat Özel Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi açıldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldığı sergi açılışlarının ardından, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Aralarında Nobel ödüllü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ında ödül aldığı 21’inci Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri töreninde GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk Dünyası öğrencilerine eğitim alanında donanımlı ve bilinçli kılma doğrultusunda sağladığı imkânlar dolayısıyla KKTC adına ödüle layık görüldü.“Bosna-Hersekten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç’e klasik sanatlarımızdan hat sanatında ortaya koyduğu çalışmalar ve akademik etkinlikleri dolayısıyla, Kazakistan’dan Nurlan Orazalin’e Kazak Türk millî edebiyatına eserleriyle katkıları, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı olarak bu alandaki sivil toplum çalışmalarına öncülük etmesi nedeniyle, KKTC’den Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk Dünyası öğrencilerine eğitim alanında donanımlı ve bilinçli kılma doğrultusunda sağladığı imkânlar dolayısıyla, Özbekistan’dan Kamalat Gençlik Hareketi adlı sivil toplum örgütü Özbek Türk gençlerinin millî ve manevî değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar dolayısıyla, Türkiye’den Yavuz Selim Demirağ’a 15 Temmuz İhaneti Girişiminden önce tehlikeyi işaret eden İmamların Öcü kitabı dolayısıyla, Yaşar Çağbayır’a Türkçenin Orhun Yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığını bir araya getirdiği TİKA yayını olarak çıkan on ciltlik Büyük Türkçe Sözlük dolayısıyla, TRT Ankara Radyosu Radyosu Gündem Program Türkiye’nin gündemi ile ilgili olarak objektif, yapıcı ve uyarıcı yayınları dolayısıyla Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ’a, Türk dünyasına yönelik akademik, sivil toplum ve yayıncılık alanlarındaki eserleri ve çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’na, Türk dünyası halk edebiyatları ile ilgili araştırma inceleme ve eserleri dolayısıyla Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödülü sahibi olduktan sonra da uluslararası zeminlerde sergilediği millî duruşu dolayısıyla (Sancar programa katılamadığı için ödülü onun yerine Prof. Dr. Musa Yıldız’a verildi). Hakim Değişgeç’eBingöl Online gazetesi imtiyaz sahibi millî birlik ve bütünlüğe yönelik yayınları dolayısıyla. Ayrıca bu yılki özel ödüller ise Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş’a, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu’na, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’a ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı’ya verildi."