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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24

AKPINAR’A; GAGAVUZYA’DAN “ONUR MADALYASI”

AKPINAR'A; GAGAVUZYA'DAN 'ONUR MADALYASI”
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AKPINAR’A; GAGAVUZYA’DAN “ONUR MADALYASI”

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Moldova Cumhuriyeti’ndeki temasları sırasında; Moldova Amerikan Üniversitesi Kampüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Akpınar; Yeni yapılan tesisleri gezerek, Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı AP Milletvekili Günther Meinel’i de GAÜ Moldova Kampüsü’nde ağırladı.

Moldova Amerikan Üniversitesi’ndeki incelemelerinden sonra, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkenti Komrat’a geçen Akpınar, Gagavuzya Özerk Bölgesi Cumhurbaşkanı İrina Vlah tarafından; Devletin 25’inci Kuruluş Yılı Onur Madalyası ile onurlandırıldı. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne; Cumhurbaşkanı Vlah şahsında “Eğitim Kurumları ve KKTC Halkı adına sonsuz teşekkürlerini” iletti.


 
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