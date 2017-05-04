Akpınar’a Gagavuzya’dan “onur Madalyası”...

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Gagavuzya Özerk Bölgesi Cumhurbaşkanı İrina Vlah tarafından; Gagavuzya’nın 25’inci kuruluş yılı onur madalyası ile onurlandırıldı.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Gagavuzya Özerk Bölgesi Cumhurbaşkanı İrina Vlah tarafından; Gagavuzya’nın 25’inci kuruluş yılı onur madalyası ile onurlandırıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre Akpınar; Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’taki temasları öncesinde Moldova Cumhuriyeti’nde de temaslar yaptı. Akpınar, Moldova Amerikan Üniversitesi Kampüsü’nü ziyaret eden Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı AP Milletvekili Günther Meinel ile görüştü.

(SEL)