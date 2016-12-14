AKPINAR: “YÖDAK, KİŞİYE YA DA TEK BİR ÜNİVERSİTEYE ŞAMİL BİR KURUM DEĞİLDİR”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen karar ile , YÖDAK Başkanı Prof. Dr.Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması ile ilgili açıklamada bulundu.Akpınar; “Cumhurbaşkanlığı” tarafından, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un görevden alınması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Görevden alma kararında; soruşturma memurunun, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un görevinin gerektirdiği şekilde; tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat gibi temel değerlere ve görev icaplarına uygun davranmadığı nedeniyle görevden alınması gerektiği görüşü esas alınmıştır” ifadelerine de yer verdi.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın yazılı açıklamasında şu ifadeler de vurgulandı; “Şahsımın; ‘Başkanlık Mevkii’ini, taraflı ve derin haksızlık içeren kararları üretmek için kullanan kişi ile, her zemindeki mücadelesi ile ilgili tüm süreç, ve Ülkem adına duyduğum üzüntü saygıdeğer kamuoyunun bilgisindedir. Kurumların başında olan ehil ve tarafsız duruşa sahip olamayan kişilerin oluşturduğu tahribat içeren tablolara karşın; sessizliğimin söz konusu bile olamayacağı aşikardır. Nihayetinde, yanlı duruşlar ve yaklaşımlar kabul edilmezdi. En nihayetinde; bugün de, Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı tarafından ki, kendilerinden beklediğimiz gibi, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un görevine son verildiğini de öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle belirtmek istiyorum ki; doğru ve yerinde bir karardır.Özellikle tarafımıza geliştirilen ve haklarımızın gözardı edilerek, mahkeme kararlarını dahi etkileyen, belirgin taraflı duruşlar sebebi ile; yaşamış olduğumuz bu haksızlıkları , tüm kurumlara, platformlara da taşıdık.“YÖDAK’ın; Ada’daki tüm üniversiteler yerine; tek bir kuruma hizmet için çalışıyor olması, bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK ‘ü bile yanıltması ve yasal olmayan şekilde, bazı rekabet koşullarının zeminini oluşturacak bölüm onaylarına kadar, bir çok üniversiteyi mağdur eden, tek bir üniversite ile işbirliği içerisinde olması çarpıklığı, özellikle saygın devletin örfi idaresi açısından kabul edilebilir bir tutum değildi.Yaşadığımız bu süreçte; Kişisel temenim, tarafsız soruşturmanın devam edeceğine ve bundan sonrasında da, bir daha böyle bir sürecin yaşanmamasına yöneliktir. Kurum ve kişilerin de, büyük itibar kaybına yolaçacak davranışlarını görmemeyi de ümit ediyorum. Devletler, kurumları ile büyür.YÖDAK; kişiye, tek bir üniversiteye ya da bir yüksek öğretim kurumuna şamil bir kurum değildir. Aynı şekilde; YÖDAK Üyeleri’nin de tüm üniversitelere eşit mesafede durarak, üniversiteler ile işbirliği içinde çalışacaklarına olan inancım ile birlikte, yeni YÖDAK Başkanı Prof. Dr.Akile Sarıoğlu Büke’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Tüm üniversitelere hayırlı olacak bir sürecin başlangıcı olmasını da temenni ediyorum.”