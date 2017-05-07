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07 Mayıs 2017 Pazar 15:00

AKPINAR: “YENİ OLUŞUMLARDA, DEVLETLER ARASI DESTEĞİ ALMAK GÜZEL”

AKPINAR: 'YENİ OLUŞUMLARDA, DEVLETLER ARASI DESTEĞİ ALMAK GÜZEL”
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GAÜ’NÜN DE DAHİL OLDUĞU, “FREEBIRD” KONSORSİYUMU TARAFINDAN YAPIMINA BAŞLANAN, “CHATEU COMRAD HOTEL”İN TEMELİ, TC BAŞBAKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMI İLE GAGAVUZYA’DA ATILDI

AKPINAR: “YENİ OLUŞUMLARDA, DEVLETLER ARASI DESTEĞİ ALMAK GÜZEL”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nünde dahilinde bulunduğu turizm ve yatırım konsorsiyumu “FreeBird” tarafından yapılacak olan Gagavuzya’nın ilk butik oteli “Chateu Comrat”ın temeli, TC Başbakanı Binali Yıldırım, Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Pavel Filip, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina Vlah, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Diplomatlar Birliği Başkanı Günther Meinel ve GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından gerçekleştirildi.

Moldova’nın özerk bölgesi Gagavuzya’da gerçekleşen temek atma töreninde, TC Başbakanı ve beraberindeki bakanlar yer alırken, tören ve ziyaret halkın büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, başta TC Başbakanı Binali Yıldırım ve beraberinde ki heyete katılımları ve destekleri için sonsuz teşekkürlerini sunarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova’nın desteğini almanın büyük onur kaynağı olduğunu belirterek, “Yeni oluşumlarda, devletler arası desteği almak güzel” dedi. Akpınar, turizm ve yatırım konsorsiyumu “Free Bird”’ün, diğer stratejik ortaklar ile; GAÜ, GAÜ Moldova Kampüsü ve Constantine Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı yatırım gücünü temsil ettiğini belirterek, projenin ilk halkası olan “Chateu Comrad Hotel”in; genelde Moldova’nın, özelde de Moldova Türkleri’nin ekonomik hayatına pozitif etkiler yapacağı düşündüğü ifade etti.


 
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