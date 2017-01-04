AKPINAR , “Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülü”ne Layık Bulundu

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) "21. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri"ne Layık Görülenler Listesi Açıklandı

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) bu yıl; 21’inci kez tören ile sahiplerine vereceği, "21. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülü"ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlar listesi açıklandı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Dünyası’na gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve eğitim katkılarından dolayı; TÜRKSAV'ın "21. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri"ne layık görülen seçkin kişiler arasında yerini aldı.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, Vakıf Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında, Türk Kültürü ortak paydasından hareket ile; Verilen ödüllerin, Türkiye başta olmak üzere, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve pek çok ülkede yapılan törenler ile, 21 yıldır sahiplerini bulduğunu belirtti. Akengin; Türksav Ödülleri’nin; Türk Dünyası’nın; çok önemli bir motivasyon öğesi ve onurlandırma misyonu olduğunu da kaydetti.