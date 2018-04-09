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 AKPINAR; "SAĞLIĞI;  SADECE HASTA VEYA ENGELLİ OLMAMA HALİ  İLE ANLATAN YAKLAŞIMI  EKSİK BULUYORUZ"

 AKPINAR; "SAĞLIĞI;  SADECE HASTA VEYA ENGELLİ OLMAMA HALİ  İLE ANLATAN YAKLAŞIMI  EKSİK BULUYORUZ"

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:45
 AKPINAR; "SAĞLIĞI;  SADECE HASTA VEYA ENGELLİ OLMAMA HALİ  İLE ANLATAN YAKLAŞIMI  EKSİK BULUYORUZ"
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   AKPINAR; "SAĞLIĞI;  SADECE HASTA VEYA ENGELLİ OLMAMA HALİ  İLE ANLATAN YAKLAŞIMI  EKSİK BULUYORUZ"

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın yürürlülüğe girişininin 70'inci yıl dönümünde; Sağlık alanında kılavuz olarak öngördüğü "sağlıklı olmak; bir bütünlük ile iyi olmak" anlayışını değerlendirdi.

Kurucu Rektör Akpınar, İkinci Dünya Savaşı sonrası 7 Nisan 1948 tarihinde uluslararası düzeyde algılanma sürecini tamamlayıp yürürlüğe giren; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasası'ndaki  "bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması" gerçekliliğinin "Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir." cümlesini oluşturan maddesinden geçtiğini vurgulayarak; Tüm Dünya'da olduğu gibi, ülkemizde de,  bu anlayış ve yaklaşımın en öndeki savunucusu olduklarını bildirdi.

Akpınar, "Dünya Sağlık Günü" kutlamalarının ardından bir değerlendirme mesajı yayınlayarak; Sağlık Anayasası'nda yer alan "Erişilebilecek en yüksek düzeyde, sağlıktan yararlanmak; ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel haklarından biridir." maddesinin hiçbir şart altında tavize açık olmadığını bir kez daha hatırlattı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar açıklamasının son bölümünde; "bu temel öngörü, şahsıma ve üniversitemize; sağlıklı olabilmenin tüm koşullarının ve sağlığa tam anlamıyla erişmek için tıp, psikoloji ve ilgili bilgi olanaklarının tüm milletlere ulaştırılması gerekliliği konusundaki çabalarımızın artırılması yönündeki ilhama güç oluşturmaktadır." cümlesine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarDünya Sağlık ÖrgütüGirne Amerikan üniversitesi
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