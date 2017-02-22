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22 Şubat 2017 Çarşamba 17:17

AKPINAR: “ÖZERKLİĞE VURULAN EN BÜYÜK DARBE”

AKPINAR: 'ÖZERKLİĞE VURULAN EN BÜYÜK DARBE”
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Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı değerlendirerek, “Yasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil,  bakanlığa bağlı bir YÖDAK  yaratılmak istenmesi, özerkliğe vurulan en büyük darbe olacaktır” dedi.

Akpınar yazılı açıklamasında,  üniversitelerin özerk, şeffaf, demokratik ve merkeziyetçi olmayan bir YÖDAK’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, “Özerk bir YÖDAK yerine bakanlığa bağlı bir YÖDAK çağdaşlaşmak değil, siyasallaşmaktır” dedi.

“Eski yasadan daha ileri bir yasa önerisi yapılmadığını” kaydeden Akpınar, “Bizler KÜB üyesi üniversiteler olarak siyasallaşan değil, demokratikleşen özerk bir YÖDAK istiyoruz. Bunun için de çalıştay toplantılarında alınan ve Meclis’teki komiteye sunulan karar ve önerilerin uygulanmasını talep ediyoruz” diye ekledi.

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