Akpınar: “Minnet İle Anıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıldönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıldönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar mesajında şöyle dedi:

“Bugün; kendilerini Kıbrıs Türkleri'nin varoluş ve özgürlükleri için feda eden kahraman Mücahitlerimizi, Mehmetçiklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ile anıyoruz.

Ekonomik açıdan büyüyen bir ülke olarak, Kıbrıs Türkü'ne uygulanan haksız ambargoların ve sert politikaların bir sonu olacak, Ada için onurlu ve kalıcı çözüm; en içten temennimizdir.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tüm içtenliğim ile kutluyorum.”