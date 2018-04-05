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AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU

AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU

05 Nisan 2018 Perşembe 15:52
AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU
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                      AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i makamında ziyaret ederek, GAÜ’nün projeleri ve yükseköğretim’in geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Akpınar, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e gerçekleştirdiği ziyaretinde, yüksek öğretimin gelişimi ve işbirliği konularında görüşme gerçekleştirdi.Görüşme ile ilgili açıklamda bulunan Akpınar, Kıbrıs Çocuk Vakfı, GAÜ ve KAÜ’nün Nisan ayı sonunda ortaklaşa gerçekleştireceği Rüzgar Gülü Çocuk Festivali için, işbirliği yapma konusunda anlaşıldığını belirterek, bu çerçevede çocuk oyunlarıbelgeseli Rüzgar Gülü’nün de ortak tanıtım ve toplumsal hafızaya taşınması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayrıca, görüşmeyi büyük bir memnuniyet ve teşekkürle karşılayan Bakan Özyiğit, yükseköğretimin gelişmesi noktasında özellikle GAÜ gibi köklü üniversiteler ile işbirliği içerisinde olacaklarını ve bunun yanında toplumsal ve kültürel gelişim noktasında da “Rüzgar Gülü” projesi ve benzer projelerede destek verme noktasında Bakanlık olarak herzaman hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmenin sonunda GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e, “Rüzgar Gülü” ve Soy İz Peşinde” belgesellerini takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarCemal özyiğitRüzgar Gülü” Ve Soy İz PeşindeGirne Amerikan üniversitesi
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