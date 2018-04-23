Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Lefkoşalıları, surlar içine sahip çıkmaya çağırdı. Akpınar, KAÜ’nün, Lefkoşa’da değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını, her geçen gün atılan yeni adımlarla kendisini Lefkoşa Surlariçi’nde hissettirmeye başladığını kaydetti.

Akpınar, yazılı açıklamasında, “Işıklar Şehrimiz Lefkoşa Surlariçi’nde kuruluşu tamamlanan, 2018-2019 yılında açılacak olan yeni fakülte ve programları Lefkoşa Surlariçinin yeniden aydınlanmasına büyük bir imkan sağlıyor olacak. Yıllarca Lefkoşa için projeler üretilmiş ancak cesaretli adımlar hükümetlerimiz ve yerel yönetimlerimiz tarafından atılamamış, Eski Lefkoşamız adeta kaderine terkedilmiştir” dedi.

Surlar içinin “öz sakinlerine” eleştirilerde bulunan Akpınar, “Lefkoşalarını terkederek farklı şehir ve yerleşim alanlarında ve veya surlariçinin dışında yaşamlarının devamına karar veren Lefkoşalılar ve başka ülkelere göç eden halkımız geçmişlerine sahip çıkmamışlardır” dedi

Akpınar, bugün KAÜ’nün gerçek değerini vererek kira ve veya satın aldığı emlakların, kampüs eğitim ve araştırma alanlarını bir bir aydınlatmaya başladığını da ifade ederek, şöyle konuştu: “KAÜ bölgeye dikkat çekmiş, bazı Lefkoşalılarımız da yavaş yavaş geçmişlerini sahiplenmeye başlamıştır. Özellikle gençlerimiz, aslında o yılları, geçmişi yaşamamış olsalar da, bizlerin izinde Atalarının geçmişlerini gelecekle ilişkilendirmeye başlamıştır. Sanatçılarımız ellerindeki tüm imkanları ile Surlariçine dikkat çekebilmek için inanılmaz çalışmalar ortaya koymaktadırlar.”

Akpınar, hükümet, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vakıflar İdaresi’ne de seslenerek, çok daha cesaretli adımlar atmalarını istedi.

Akpınar, ”İş insanlarımızın da ayrıca cesaretlenmesi gerek” diyerek, “ Deniz Kırtasiye, Budak Pastanesi, Anibal, Zafer Sineması” gibi işletmelerin kapılarının açıldığını görmek istediğini kaydetti.