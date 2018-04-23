Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Lefkoşalıları, surlar içine sahip çıkmaya çağırdı. Akpınar, KAÜ’nün, Lefkoşa’da değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını, her geçen gün atılan yeni adımlarla kendisini Lefkoşa Surlariçi’nde hissettirmeye başladığını kaydetti.
Akpınar, yazılı açıklamasında, “Işıklar Şehrimiz Lefkoşa Surlariçi’nde kuruluşu tamamlanan, 2018-2019 yılında açılacak olan yeni fakülte ve programları Lefkoşa Surlariçinin yeniden aydınlanmasına büyük bir imkan sağlıyor olacak. Yıllarca Lefkoşa için projeler üretilmiş ancak cesaretli adımlar hükümetlerimiz ve yerel yönetimlerimiz tarafından atılamamış, Eski Lefkoşamız adeta kaderine terkedilmiştir” dedi.
Surlar içinin “öz sakinlerine” eleştirilerde bulunan Akpınar, “Lefkoşalarını terkederek farklı şehir ve yerleşim alanlarında ve veya surlariçinin dışında yaşamlarının devamına karar veren Lefkoşalılar ve başka ülkelere göç eden halkımız geçmişlerine sahip çıkmamışlardır” dedi
Akpınar, hükümet, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vakıflar İdaresi’ne de seslenerek, çok daha cesaretli adımlar atmalarını istedi.
Akpınar, ”İş insanlarımızın da ayrıca cesaretlenmesi gerek” diyerek, “ Deniz Kırtasiye, Budak Pastanesi, Anibal, Zafer Sineması” gibi işletmelerin kapılarının açıldığını görmek istediğini kaydetti.