Akpınar: “ Küresel Başarıları Ülkemize Getirmeye Devam Edeceğiz”

GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, DÜNYA ÇAPINDA Kİ BAŞARISINI BİR KEZ DAHA KANITLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Yüksek Lisans programları, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alarak, başarısını bir kez daha kanıtladı.Avrupa Birliği’nin önde gelen yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL tarafından 2016-2017 Akademik yılının “Best Masters” üniversite sıralaması tüm dünyadan en iyi 4000 Master programlarını açıkladı. GAÜ’nün ön sıralarda yer aldığı sıralamada, bünyesinde yer alan; Hukuk, Finans ve Uluslararası İşletme, Marketing, Ekonomi, Emlak Yönetimi ve İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans programları bölgedeki üniversite programları arasında ilk 10’a girmeyi başardı.GAÜ bünyesinde ki Yüksek Lisans Programlarının Dünya Sıralamaları Şu Şekilde;Hukuk : 10Finans : 9Uluslararası İşletme : 9Pazarlama : 10Ekonomi : 10İnşaat Yönetimi : 98İşletme : 9İdari İşletme : 18Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayımlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu belirterek, sıralamalarda yapılan değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti. Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak 50.yıla doğru emin adımlar ile ilerlerken, birçok başarıya imza attıklarını ve küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için sürekli gelişim içerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca, GAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte aynı listede yer alıyor olmasının beklenen bir başarı olduğunu belirten Akpınar, GAÜ olarak küresel başarıları KKTC’ye getirmeye devam edeceklerini vurguladı.