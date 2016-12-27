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27 Aralık 2016 Salı 10:31

AKPINAR; "KARPAZ YAŞAM KAMPÜSÜ, BÖLGE HALKI İLE ORTAK YOLCULUĞUMUZDUR VE DAİMDİR"

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; bir haber platformunda çıkan 'GAÜ Karpaz Yaşam Kampüsü' ile ilgili haber hakkında, düşüncelerini paylaştı.

AKPINAR; 'KARPAZ YAŞAM KAMPÜSÜ, BÖLGE HALKI İLE ORTAK YOLCULUĞUMUZDUR VE DAİMDİR'
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AKPINAR; "KARPAZ YAŞAM KAMPÜSÜ, BÖLGE HALKI İLE ORTAK YOLCULUĞUMUZDUR VE DAİMDİR"

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; bir haber platformunda çıkan 'GAÜ Karpaz Yaşam Kampüsü' ile ilgili haber hakkında, düşüncelerini paylaştı.

Karpaz Yaşam Kampüsü ile ilgili olarak yaşanılan gecikmelerin kaynağının iyi sorgulanmasını ifade eden; yatırım çalışmalarının başlatıldığı dönemdeki hükümet ile önceki TC Büyükelçisi'nin destek ve yardım sözlerinin uygulamaya konulamadığını hatırlatan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, "Biz, hep özeleştiri ile hareket ediyoruz, geri kaldığımızı düşünen kesimler olabilir. Bu kesimlerin yönelttiği haksız tutumlardan en güncel örnek te; Karpaz Yaşam Kampüsü Projemiz'dir. TC. Yardım Heyeti tarafından onaylanan yol kaldırım ve aydınlatma projesinin bile başlatılmaması, '15 Temmuz' öncesi ve sonrası Ada'ya yönelik yatırım kısıtlamalarının varlığına rağmen, saydığım pürüzlerin gölgesinde olsa bile; Bölge için ziraat ve veterinerlik fakültelerinin de müjdesini vermek için geri adım atmıyoruz, programlayarak süreci devam ettiriyoruz." dedi.

Akpınar; “GAÜ, bugünkü tarih itibarı ile; üç milyon euro üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiştir. Ancak, tekrar altını çizerek söylüyorum ki, devletten veya TC. Yardım Heyeti’nden tarafımıza verilen hiçbir söz, yerine getirilmemiştir. Biz, bu destek verilmedi diye durmadık. Yatırım sürecimize de devam ettik . Maalesef, önceki TC. Büyükelçimizin, GAÜ Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğü’ne vermiş olduğu sözler de yerine getirilememiştir. Düşük faizli kredinin gündemden kaldırılması ve bu kullanıma imkan verilmemesi karşılaştığımız gerçekler olmuştur.” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyunun ve bölge halkının bu yatırımı ortaya koyan, GAÜ' nün seferberliğinden kuşku duymamasını isteyen Akpınar; " Biliyorsunuz şu anda, Ada'nın geleceği ile ilgili çok ciddi bir takım görüşmeler var. Şu anda; Doğruluğu teyit edilemeyecek bir takım haritalar, planlar kamuoyunu meşgul ediyor. Tabii ki Karpaz'daki Yaşam Kampüsü çalışmaları, GAÜ için oldukça büyük bir yatırımdır. Dolayısıyla; biz, oradaki faaliyetlerimizi görüşmeler çerçevesinde biraz yavaşlattık. Hükümetimizden ve devletimizden bize, bu konu ile ilgili bir bilgi de gelmiyor. Aslında, bütün bir bölge, bu konuda tedirgin, bir takım paylaşılan haritalar, iddialar var. Olasılıklar üzerinde konuşuluyor. O nedenle, bizler de; 2017 Ocak Ayı'nda yapılacak olan toplantıyı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve TC. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in de katılacağı o, 5'li görüşmenin sonuçları, bizim de yol haritamızı ortaya koyacak. Ancak, bizim bölge halkı ile ortak yolculuğumuz daimdir. Biz, zaten atılan kalıcı adımlarımız çerçevesinde, tüm Karpaz Bölgesi doğumlu gençlerimize yüzde yüz burs veriyoruz . Bölgedeki varlığımızı, ‘Bal Ormanı Projesi’ ile de geliştiriyoruz. Üstelik, bunları da; içinde su kuyusu olan ve inşaat için destek alacağımız arazinin dahi, eski hükümet döneminde elimizden alınarak, siyasi kimliği olan bir kişiye verilmiş ve yatırımın, taşıma suya mahkum edilmesine karşın yapmaya çalışıyoruz. Ancak; sadece bizlerin, ileri adım ve yapma isteğimiz ile de olmuyor. Devletin de destek olması, en azından kampüs bölgesine su, elektirik, yol, aydınlatma, ve kaldırım ulaştırmasını, yapmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler
GaüSerhat AkpınarKarpaz
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