SERHAT AKPINAR; "İLK MEZUNUMUZDAN, SON MEZUNUMUZA KADAR; SON ANA KADAR BERABERİZ. "MAVİ DİPLOMA' İLE ONLARI BİR KEZ DAHA ONURLANDIRACAĞIZ"



Girne Amerikan Üniversitesi'nin bünyesinde, yüksek öğrenimine devam eden öğrencileri ile, ilk eğitim yılından itibaren "GAÜ Diploması" almaya hak kazanarak, eğitim sürecini tamamlamış olan tüm öğrencilerine; Avrupa Birliği tarafından tanınan yetki çerçevesinde, 'MAVİ DİPLOMA' verebilmesine yönelik çalışmalar son haline getiriliyor.Türkiye Cumhuriyeti'nde de sayılı üniversitenin mezunlarının yararlanabildiği "mavi diploma" kavramı, tescilli yüksek eğitim kuruluşunun, lisans eğitimi sonrasında vermiş olduğu tüm mezuniyet kararlarını tasdikleyen transkript sonuçlarının; Avrupa Birliği'nin, ilgili Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda da onayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor. Böylelik ile; lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmış hale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararası geçerlilikte de hakim kılıyor.Katıldığı bir televizyon programında, GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez daha yineleyerek, değerlendirmede bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Halihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak 'GAÜ Diploması' almaya hak kazanan tüm mezunların mevcut durum ve duruşlarını uluslararası düzeyde, daha da üst seviyeye taşımaya çalışmayı, öncelikle kişisel bir borç olarak algıladığını ifade ederek; "Kurucusu olduğum bu 'Üniversite'; Kurumsal olarak ta, mezunlarının hissiyatını 'kabul ve değer gören' bir çerçeveye oturtmaya kendini adamıştır. Bu nedenle, GAÜ'nün 'Bologna Süreci'ne aktivesi ve özellikle, İngiltere Kampüsü'müzün devreye girmesinden sonra da, uluslararası tanınırlığımızın ve gücümüzün artışı ile; öğrencilerimize artık bundan sonra, 'mavi diploma' olarak ta bilinen diploma ekini verebilecek duruma geldiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Tabii, bu GAÜ'nün; Kıbrıs'tan verebilecek olduğu, bir ek olarak değil, aynı zamanda, İngiltere üzerinden de verilecek 'bir diploma' yani 'supplement' olarak ortaya çıkacak. Bu bağlamda, öğrencilerimizin gerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlere yönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor." dedi.GAÜ Mezunu'nun; Tanınma ve itibar çerçevesinde en üst noktaya taşınmış olacağına vurgu yapan Akpınar; "bu hakkın, tüm öğrencilerimize ait olduğunu düşünmekten hiçbir an vazgeçmedim. Disiplini ne olursa olsun, tüm öğrencilerimizin geçmişten bugüne, böylesi bir hak sahibi olduklarını ve bu sürecin de; 2017 Ocak Ayı'ndan itibaren başladığını da açıklamaktan büyük bir sevinç ve onur duyuyorum. Bunun, güzel bir yılbaşı hediyesi olabileceğini düşünüyorum. Merak edilen, bilinmeyen tüm detay ve başvuru aşamalarını anlatan dökümantasyonu da bugünlerde paylaşmış olacağız. Böylece hem mezunlarımız, hem de mezun olacak öğrencilerimiz bu sürece dahil olmuş olacaklar." şeklindeki sözleri ile duygularını da ifade etti.