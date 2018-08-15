banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91296
ALTIN
234.172
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.6816
EURO
6.9483
Vatandaşlar isyan etti
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Girne yeni Kaymakamı Güneş
GİRNE YENİ KAYMAKAMI GÜNEŞ
Polis dershane müdürünü darp etti!
Son Dakika
POLİS DERSHANE MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİ!
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de
TBMM BAŞKANI YILDIRIM KKTC’DE
banner282
Flaş Haber
Vatandaşlar isyan etti
Kapat

Akpınar Eğitim Vakfı’ndan 95 öğrenciye İngiltere’de tam burs ile okuma fırsatı

Akpınar Eğitim Vakfı’ndan 95 öğrenciye İngiltere’de tam burs ile okuma fırsatı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
Akpınar Eğitim Vakfı’ndan 95 öğrenciye İngiltere’de tam burs ile okuma fırsatı

Akpınar Eğitim Vakfı’ndan 95 öğrenciye İngiltere’de tam burs ile okuma fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın kurduğu Akpınar Eğitim Vakfı, 95 öğrenciye İngiltere’deki GAÜ Canterbury kampüsünde tam burs ile okuma fırsatı sunuyor.

GAÜ-KAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Akpınar, ‘‘Güzel bir karar aldık. Bu yıl 50 öğrencimizi %100 burs ile İngiltere kampüsümüze İngilizce Hazırlık Okulu’na gönderiyoruz. Başvuruları bu hafta almaya başlıyoruz. İlk 50 başvuruyu değerlendiriyoruz.’’ dedi. Akpınar, ayrıca GAÜ-KAÜ’de her bölümden 15 kişi olmak üzere Turizm ve Otel İşletmeciliği, İşletme Yönetimi ve Mimarlık bölümlerinde eğitimi devam eden birinci ve ikinci sınıf İngilizce yeterliliği olan öğrenciler için 45 öğrenciye daha tam burs verilerek toplamda 95 öğrencinin GAÜ İngiltere Canterbury kampüsünde eğitimlerine devam edebilme fırsatı olduğunu söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaklaşık 200 km uzaklıkta Kent bölgesinde bulunan ve tarihi katedraliyle bilinen Canterbury şehrindeki kampüste tam burslu İngilizce Hazırlık Okulu’nda okumak isteyen adayların; halihazırda GAÜ ve KAÜ’de belirtilen lisans programlarında olup, bölüm derslerini Canterbury kampüsünde alacak şekilde devam etmek isteyen öğrencilerin GAÜ Uluslararası Ofisler birimine bizzat danışarak, 08506502000 ve 03926502000 iletişim numaralarını arayarak detaylı bilgi alınabileceği; başvuru ve kabul için info@gau.edu.tr elektronik posta adresine mesaj gönderilmesi gerektiği belirtildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ltb 61 İşyerini Denetledi
Ltb 61 İşyerini Denetledi
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
Ydp:“çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
Ydp:“çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı
Vatandaşlar isyan etti
Vatandaşlar isyan etti
Girne yeni Kaymakamı Güneş
Girne yeni Kaymakamı Güneş
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümette Yer Alan Partilerle Görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümette Yer Alan Partilerle Görüşecek
Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!
Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!
Yıldırım: “KKTC’nin Dünyada Tanınırlığının Artırılması Bağlamında Her Türlü Gayreti Göstereceğim”
Yıldırım: “KKTC’nin Dünyada Tanınırlığının Artırılması Bağlamında Her Türlü Gayreti Göstereceğim”
Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkanı Yıldırım İle Görüştü!
Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkanı Yıldırım İle Görüştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim