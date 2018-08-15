Akpınar Eğitim Vakfı’ndan 95 öğrenciye İngiltere’de tam burs ile okuma fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın kurduğu Akpınar Eğitim Vakfı, 95 öğrenciye İngiltere’deki GAÜ Canterbury kampüsünde tam burs ile okuma fırsatı sunuyor.

GAÜ-KAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Akpınar, ‘‘Güzel bir karar aldık. Bu yıl 50 öğrencimizi %100 burs ile İngiltere kampüsümüze İngilizce Hazırlık Okulu’na gönderiyoruz. Başvuruları bu hafta almaya başlıyoruz. İlk 50 başvuruyu değerlendiriyoruz.’’ dedi. Akpınar, ayrıca GAÜ-KAÜ’de her bölümden 15 kişi olmak üzere Turizm ve Otel İşletmeciliği, İşletme Yönetimi ve Mimarlık bölümlerinde eğitimi devam eden birinci ve ikinci sınıf İngilizce yeterliliği olan öğrenciler için 45 öğrenciye daha tam burs verilerek toplamda 95 öğrencinin GAÜ İngiltere Canterbury kampüsünde eğitimlerine devam edebilme fırsatı olduğunu söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaklaşık 200 km uzaklıkta Kent bölgesinde bulunan ve tarihi katedraliyle bilinen Canterbury şehrindeki kampüste tam burslu İngilizce Hazırlık Okulu’nda okumak isteyen adayların; halihazırda GAÜ ve KAÜ’de belirtilen lisans programlarında olup, bölüm derslerini Canterbury kampüsünde alacak şekilde devam etmek isteyen öğrencilerin GAÜ Uluslararası Ofisler birimine bizzat danışarak, 08506502000 ve 03926502000 iletişim numaralarını arayarak detaylı bilgi alınabileceği; başvuru ve kabul için info@gau.edu.tr elektronik posta adresine mesaj gönderilmesi gerektiği belirtildi.