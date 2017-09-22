AKPINAR, DÜNYA LİDERLERİ İLE BİRLİKTE, BM 2030 PLAN VE
ÖNGÖRÜLEİRNİ MASAYA YATIRDI
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat
Akpınar, Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında 72. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, GAÜ adına BM İnovasyon Kuruluna
dahil edildi.
Konuyla ilgili açıklamda bulunan Akpınar, 72. Birileşmiş Milletler genel Kurulu için
bulunduğu New York’ta, aralarında dünya teknoloji devlerinin de bulunduğu toplantıya, GAÜ
olarak dahil edildiklerini söyledi.
Akpınar açıklamasının devamında şunları söyledi;
“GAÜ olarak BM İnovasyon Kurulunda temsil ve kabul edildik. Güzel ve verimli bir çalıştay oldu. Üniversitemizden şahsım ve Günperi hanım ile hazır bulunduk. Artık bu kurulda güzel çalışmalarla insanlığın geleceğine yön veren Kurumlar ve temsilcileri ile birlikte çalışıyor
olacağız. Genel Kurul gündeminde ise, “Dünyamızın Gelecek Hayalleri” kurgusu ile BM
2030 Plan ve Öngörülerini masaya yatırdık.” dedi. Akpınar ayrıca, New York'ta Birleşmiş Milletler Global Compact Konferansına da katılım
göstererek, dünya liderleri ile bir araya geldi. BM'nin uluslararası kalkınma ve gelişim
sözleşmesi olan Global Compact kapsamında “Global Leaders” toplantısında da yer alan
Akpınar, sağlık ve özel sektör üstüne bir yuvarlak masa toplantısına da katılarak, çeşitli sağlık
sektörü temsilcileriyle sağlık altyapısının dünyanın her tarafında yükseltilmesi için ne gibi
ihtiyaçlar olduğunu; ecza şirketleri, Uluslararası Sağlık Örgütü, BM örgütleri ve özel sektör
temsilcileriyle degerlendirdi.
Global Compact işbirliğinin, ileriki adımları için düşünce
liderliği sağlayan Akpınar, New York ziyaretleri kapsamında daha önce İklim değişikliği ve
Ekonomik gelişim toplantılarında BM Başkanı Antonio Guterres ile de bir araya gelmiş ve
çeşitli sivil toplum kuruluşu ve devlet temsilcileriyle Kıbrıs sorunuyla ilgili
degerlendirmelerde bulunmuştu.
Akpınar, UN Global Leaders Toplantı programında, çözüm ortaklığında katılım gösterdikleri
ve çok önemli sonuçların alındığı bir gün geçirdikleirni belirterek, Diplomatik misyonlarının
dışında, GAÜ olarak önümüzdeki günlerde BM bünyesinde çok önemli işbirliklerine adım
atabilecekleirni söyledi. Akpınar, üstüne düşen görevlerin çok büyük olduğunu, resmi
temaslarına ve toplantılara devam ettiklerini vurguladı.