AKPINAR, DÜNYA LİDERLERİ İLE BİRLİKTE

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı SerhatAkpınar, Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında 72. Birleşmiş MilletlerGenel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, GAÜ adına BM İnovasyon Kurulunadahil edildi.Konuyla ilgili açıklamda bulunan Akpınar, 72. Birileşmiş Milletler genel Kurulu içinbulunduğu New York’ta, aralarında dünya teknoloji devlerinin de bulunduğu toplantıya, GAÜolarak dahil edildiklerini söyledi.“GAÜ olarak BM İnovasyon Kurulunda temsil ve kabul edildik. Güzel ve verimli bir çalıştay oldu. Üniversitemizden şahsım ve Günperi hanım ile hazır bulunduk. Artık bu kurulda güzel çalışmalarla insanlığın geleceğine yön veren Kurumlar ve temsilcileri ile birlikte çalışıyorolacağız. Genel Kurul gündeminde ise, “Dünyamızın Gelecek Hayalleri” kurgusu ile BM2030 Plan ve Öngörülerini masaya yatırdık.” dedi. Akpınar ayrıca, New York'ta Birleşmiş Milletler Global Compact Konferansına da katılımgöstererek, dünya liderleri ile bir araya geldi. BM'nin uluslararası kalkınma ve gelişimsözleşmesi olan Global Compact kapsamında “Global Leaders” toplantısında da yer alanAkpınar, sağlık ve özel sektör üstüne bir yuvarlak masa toplantısına da katılarak, çeşitli sağlıksektörü temsilcileriyle sağlık altyapısının dünyanın her tarafında yükseltilmesi için ne gibiihtiyaçlar olduğunu; ecza şirketleri, Uluslararası Sağlık Örgütü, BM örgütleri ve özel sektörtemsilcileriyle degerlendirdi.Global Compact işbirliğinin, ileriki adımları için düşünceliderliği sağlayan Akpınar, New York ziyaretleri kapsamında daha önce İklim değişikliği veEkonomik gelişim toplantılarında BM Başkanı Antonio Guterres ile de bir araya gelmiş veçeşitli sivil toplum kuruluşu ve devlet temsilcileriyle Kıbrıs sorunuyla ilgilidegerlendirmelerde bulunmuştu.Akpınar, UN Global Leaders Toplantı programında, çözüm ortaklığında katılım gösterdiklerive çok önemli sonuçların alındığı bir gün geçirdikleirni belirterek, Diplomatik misyonlarınındışında, GAÜ olarak önümüzdeki günlerde BM bünyesinde çok önemli işbirliklerine adımatabilecekleirni söyledi. Akpınar, üstüne düşen görevlerin çok büyük olduğunu, resmitemaslarına ve toplantılara devam ettiklerini vurguladı.