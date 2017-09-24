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24 Eylül 2017 Pazar 15:27

AKPINAR, DMW GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK, NEW YORK’TA BM MEDENİYETLER İTTİFAKI YILLIK GENEL KURULUNA KATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında New York'ta düzenlenen 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde ki, “Medeniyetler İttifakı Yıllık Genel Kuruluna” katıldı.

AKPINAR, DMW GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK, NEW YORK'TA BM MEDENİYETLER İTTİFAKI YILLIK GENEL KURULUNA KATILDI
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AKPINAR, DMW GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK, NEW YORK’TA BM MEDENİYETLER İTTİFAKI YILLIK GENEL KURULUNA KATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında New York'ta düzenlenen 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde ki, “Medeniyetler İttifakı Yıllık Genel Kuruluna” katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueterres himayesinde gerçekleşen “Medeniyetler İttifakı Yıllık Genel Kuruluna” katılan Akpınar, DMW genel Başkan Yardımcılığı görevinde alınan kararları değerlendirdi. Toplantı kapsamında, medeniyetler ve kültürler arasında ki diyaloğu ilerletmek için kararlar alınırken, tüm toplumların kalkınma, güvenlik, çevre ve refah konularında görüşmeler yapıldı.

Akpınar yapmış olduğu genel değerlendirmesinde, BM Genel Kurulunun verimli geçtiğini belirterek, DMW Genel Başkan Yardımcılığı görevi yanında, KKTC’yi ve GAÜ’yü New York’ta temsil etmekten büyük onur duyduğunu söyledi. BM görüşmelerinin yanında, GAÜ’nün Amerika yapılanması ile ilgili geniş çaplı görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Akpınar, GAÜ’nün ABD yapılanmasının da giderek büyüyeceğini müjdeledi.

 
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