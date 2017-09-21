AKPINAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE NEW YORK’TA BİRARAYA GELDİ

Akpınar, Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında 72. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve
beraberinde ki heyet ile, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve eşinin kabulünde
biraraya geldi.
Akpınar’ın Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında, Kıbrıs'ta gelinen son durumun
değerlendirmesi yapılırken, görüşmede KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve
Akıncı’nın beraberinde ki heyette hazır bulundu.
Akpınar Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmesinde; Diplomatlar Birliğinin Kuzey Kıbrıs Türk
halkının bu kritik dönemde haklarının uluslarası platformlarda korunması için Diplomatlar
Birliğinin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ile Ekim ayında
Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan Diplomatlar Birliği Genel Kurulu toplantısında yeniden
biraraya gelmek ve Kıbrıs Görüşmelerinin uluslararası boyutunu yeniden değerlendirmek
üzere anlaştılar. Akpınar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, New York temaslarında
başarılar dileyerek, iyi temennilerini iletti.
Akpınar gecenin sonunda, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve eşine, GAÜ adına teşekkür plaketi takdim etti.