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Akpınar başkanlışındaki GAÜ heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile biraraya geldi

24 Haziran’da gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi, Girne Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında ki heyet ile bir araya geldi.

Akpınar başkanlışındaki GAÜ heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile biraraya geldi

24 Haziran’da gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi, Girne Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında ki heyet ile bir araya geldi.

25 Mayıs 2018 Cuma 13:06
Akpınar başkanlışındaki GAÜ heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile biraraya geldi

AKPINAR BAŞKANLIĞINDAKİ GAÜ HEYETİ, GİRNE BELEDİYE BAŞKANI NİDAİ GÜNGÖRDÜ İLE BİRARAYA GELDİ

24 Haziran’da gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi, Girne Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında ki heyet ile bir araya geldi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs, Millenium Başkanlık Ofisinde gerçekeleşen görüşmede, Akpınar ile birlikte, GAÜ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sual Davut ve Avukat Beliz Akpınar ile biraraya gelen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Haziran’da gerçekeleşecek olan yerel seçimler öncesi yeniden bağımsız aday olacağını ve yeni dönemde Girne için gerçekleştirmeyi planladığı vaatleri aktardı.

Görüşmede Güngördü, başkanlığı süresince, Girne için ortaya koydukları projeleri aktararak, bugüne kadar GAÜ ile sürekli işbirliği içerisinde ilerlediklerini ve bir çok projeye ortak imza attıklarını ifade etti. Güngördü, yeniden başkan seçilmesi halinde bu projelerin artarak devam edeceğine olan inancını bildirerek, üniversiteler ve yerel yönetimlerin, birlikte adım atmasının önemine vurgu yaptı.

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