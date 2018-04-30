Akpa’ya Katılan Cumhuriyet Meclisi Heyeti Temaslarını Tamamlayarak Kktc’ye Döndü

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan CTP Milletvekili Armağan Candan ile UBP Milletvekili Ersan Saner’den oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, çalışmalarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-27 Nisan tarihleri arasında Strazburg’ta gerçekleştirilen AKPA Genel Kurul toplantılarında Avrupa’nın Suriye’ye dönük politikalardaki rolü, Libya’daki son durum, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin reform edilmesine yönelik Kopenhag Deklarasyonu ve yerlerinden edilmiş kişilerin insan hakları gibi birçok güncel konu ele alındı.

Meclis heyeti, AKPA Genel Kurulu yanı sıra Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi ile Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi toplantılarına katıldı.

Ayrıca, Armağan Candan Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu; Ersan Saner ise Muhafazakar Grup toplantılarına katıldı. Armağan Candan AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs sorununun geldiği aşama, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi ile ilgili bir de konuşma yaptı.

AKPA Genel Sekreteri Wojciech Sawicki’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştiren heyet ayrıca, AKPA’da temsil edilen diğer ulusal meclis heyetlerinin üyeleriyle ikili temaslarda bulunarak, son siyasi gelişmeler ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Meclis heyeti, Macaristan ve Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin de katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen akşam yemeğine de katıldı.

Heyet, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Eski Danışmanı Espen Barth Eide ile de görüşme gerçekleştirdi.

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