Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106569
ALTIN
170.801
DOLAR
4.0405
STERLİN
5.5504
EURO
4.8828
2 gün sağanak yağış bekleniyor…
YAĞMUR GELİYOR!
Güvenlik kamerasını kırdılar
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Akpa’ya Katılan Cumhuriyet Meclisi Heyeti Temaslarını Tamamlayarak Kktc’ye Döndü

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan CTP Milletvekili Armağan Candan ile UBP Milletvekili Ersan Saner’den oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, çalışmalarını tamamlayarak KKTC’ye döndü. 

Akpa’ya Katılan Cumhuriyet Meclisi Heyeti Temaslarını Tamamlayarak Kktc’ye Döndü

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan CTP Milletvekili Armağan Candan ile UBP Milletvekili Ersan Saner’den oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, çalışmalarını tamamlayarak KKTC’ye döndü. 

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
Akpa’ya Katılan Cumhuriyet Meclisi Heyeti Temaslarını Tamamlayarak Kktc’ye Döndü

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan CTP Milletvekili Armağan Candan ile UBP Milletvekili Ersan Saner’den oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, çalışmalarını tamamlayarak KKTC’ye döndü. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-27 Nisan tarihleri arasında  Strazburg’ta gerçekleştirilen AKPA Genel Kurul toplantılarında Avrupa’nın Suriye’ye dönük politikalardaki rolü, Libya’daki son durum, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin reform edilmesine yönelik Kopenhag Deklarasyonu ve yerlerinden edilmiş kişilerin insan hakları gibi birçok güncel konu ele alındı.  

Meclis heyeti, AKPA Genel Kurulu yanı sıra  Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi ile Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi toplantılarına katıldı. 

Ayrıca, Armağan Candan Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu; Ersan Saner ise Muhafazakar Grup toplantılarına katıldı. Armağan Candan AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs sorununun geldiği aşama, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi ile ilgili bir de konuşma yaptı. 

AKPA Genel Sekreteri Wojciech Sawicki’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştiren heyet ayrıca, AKPA’da temsil edilen diğer ulusal meclis heyetlerinin üyeleriyle ikili temaslarda bulunarak, son siyasi gelişmeler ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.  

Meclis heyeti, Macaristan ve Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin de katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen akşam yemeğine de katıldı. 

Heyet, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Eski Danışmanı Espen Barth Eide ile de görüşme gerçekleştirdi. 

(ÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
İpek Kozası Festivali Ertelendi
İpek Kozası Festivali Ertelendi
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim