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"Akkuyu Nükleer Santrali’ne Karşı İnsan Zinciri"

 Nükleere Hayır Platformu, perşembe akşamı Lefkoşa’da Ledra Sokağı’nda (Uzun Yol) 19.00 – 21.00 saatleri arasında insan zinciri oluşturarak Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edilmesine karşı çıkacak.

"Akkuyu Nükleer Santrali’ne Karşı İnsan Zinciri"

 Nükleere Hayır Platformu, perşembe akşamı Lefkoşa’da Ledra Sokağı’nda (Uzun Yol) 19.00 – 21.00 saatleri arasında insan zinciri oluşturarak Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edilmesine karşı çıkacak.

24 Nisan 2018 Salı 10:06
"Akkuyu Nükleer Santrali’ne Karşı İnsan Zinciri"

NÜKLEERE HAYIR PLATFORMU”, AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ’NİN KURULMASINA KARŞI ÇERNOBİL FELAKETİNİN 32’NCİ YIL DÖNÜMÜNE DENK GELEN PERŞEMBE AKŞAMI ARA BÖLGEDE İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURACAK

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Nükleere Hayır Platformu, perşembe akşamı Lefkoşa’da Ledra Sokağı’nda (Uzun Yol) 19.00 – 21.00 saatleri arasında insan zinciri oluşturarak Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edilmesine karşı çıkacak.

Tüm Kıbrıslıların davet edildiği, Çernobil felaketinin 32’nci yıl dönümünde düzenlenecek etkinliğe katılacakların, eylem yerine mumlarıyla gitmesi istendi. 

Platforma destek veren ve aralarında Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), AKEL, Ekologlar Hareketi, Yurttaşlar İşbirliği, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Tabipler Birliği, Dev-İş, Çevre Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) da bulunduğu Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan 43 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin Güney kıyısında inşa edilecek nükleer santralin, bölge için doğuracağı tehlikelere dikkat çekti.

İki dilde hazırlanan ortak açıklamayı Platform adına Kyriacos Tsimillis ve Fatoş Anter okudu.

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Açıklamada, nükleer tesislerin daha önce yaşattığı facialara ve geri dönülemez hasarlara dikkat çekilerek, Türkiye’de kurulacak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin inşa edilmeye başlanmasının, coğrafi yakınlığı nedeniyle Kıbrıs için bir tehdit olduğu ifade edildi.

Akkuyu’nun aktif deprem bölgesinde olmasından dolayı Kıbrıslıların tehlikenin farkında olması gerektiği kaydedilen açıklamada, olası bir radyasyon sızıntısında santralin yüzlerce kilometrelik çevresinin etkileneceği belirtildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Ortak açıklamada, önümüzdeki yıllarda oluşacak enerji ihtiyacının güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebileceği ifade edilerek, Mayıs 2015’te çevreci, siyasi ve toplumsal örgütlerin hazırlayıp imza koyduğu “Nükleerden Arındırılmış bir Akdeniz için Lefkoşa deklarasyonu” hatırlatıldı ve sadece Akkuyu değil tüm inşa edilecek nükleer santrallere karşı olunduğu vurgulandı.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 13:25
Anahtar Kelimeler:
AkkuyuNükleerTEPKİSİ
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