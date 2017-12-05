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Erkek Cesedi Bulundu!

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05 Aralık 2017 Salı 08:51

Akkurt'a 7 yıl hapislik!

Akkurt'a 7 yıl hapislik!
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Akkurt'a 7 yıl hapislik!

Bademliköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanıklar Tezcan Akkurt’un ve Kadir Akbulut’un aleyhine getirilen 529 kök hintkeneviri ziraati suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından sanık Akkurt 7 yıl sanık Akbulut ise 2 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 
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Anahtar Kelimeler
Tezcan AkkurtKadir Akbulut
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