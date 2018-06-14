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Akkule Kara Kapısında Çalışmalar Tamamlandı...Açılış Töreni 19 Haziran Salı Günü!

AB finansmanıyla yenilenen Gazimağusa’da Akkule/Kara Kapısı (Ravelin/Land Gate)’in açılış töreni 19 Haziran Salı günü saat 18.30’da yapılacak.

Akkule Kara Kapısında Çalışmalar Tamamlandı...Açılış Töreni 19 Haziran Salı Günü!

AB finansmanıyla yenilenen Gazimağusa’da Akkule/Kara Kapısı (Ravelin/Land Gate)’in açılış töreni 19 Haziran Salı günü saat 18.30’da yapılacak.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
Akkule Kara Kapısında Çalışmalar Tamamlandı...Açılış Töreni 19 Haziran Salı Günü!


AB finansmanıyla yenilenen Gazimağusa’da Akkule/Kara Kapısı (Ravelin/Land Gate)’in açılış töreni 19 Haziran Salı günü saat 18.30’da yapılacak.
BM Kalkınma Programı UNDP’den verilen bilgiye göre, projenin tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirilecek törene Avrupa Komisyonu, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP temsilcileri katılacak.

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Törene katılmak isteyen medya mensuplarının 18 Haziran’a kadar media.cy@undp.org adresine e-posta yoluyla ulaşması gerektiği, ayrıca Lefkoşa’dan tören günü saat 17.30’da otobüs kaldırılacağı belirtildi.
Toplamda 564 bin 238 Euro’ya mal olan ve finansmanının tümü Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanan iyileştirme ve koruma çalışmaları kapsamında Kara Kapısı’nda (Ravelin/LangGate) çatlaklar onarıldı, taşlar değiştirildi, drenaj iyileştirilip baca üzerindeki fonksiyonunu yitiren beton kapak yenilendi, ayrıca ot temizliğiyle genel temizlik yapıldı.
İkinci aşamadaysa, alanın kullanımına yönelik iyileştirmeler yapıldı. Engelliler için yüzeyler düzenlendi, elektrik hattı ve ziyaretçilerin ve eğitimcilerin güvenliğini ön planda tutan düzenlemeler gerçekleşti.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 13:09
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