Akıntıya Kapılan Gencin Hayatını Kurtaran İki Genç Aranıyor..

Kerim Hacımevlüt abisine yardım eden ve hayatını kurtaran iki genci teşekkür etmek için arıyor.

Kerim Hacımevlüt abisine yardım eden ve hayatını kurtaran iki genci teşekkür etmek için arıyor.



Göyeli'den Güzelyurt ana yoluna çıkmak isteyen ve yolun solundaki derenin içine düşen Jeep marka aracın içindeki abisini kurtaran iki kişiyi arıyor. Abisine ip atip kurtaran iki genci bulmak istediğini belirten Kerim Hacımevlüt ismindeki genç abisine yardım edenlere teşekkür borçlu olduklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Tek isteklerinin bu iki genç arkadaşa teşekkür etmek ve Bulunmaları için tek istekleri haberin paylaşılması. 0533 849 75 28 numaralı hattan kendilerine ulaşılmasını istiyor..