Akıncı’ya “görüşmeleri başlatma inisiyatifi al” çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Crans Montana’da çöken görüşme sürecinin yeniden başlaması için inisiyatif alma çağrısında bulundu.



BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in her iki liderde de siyasi irade eksikliği olduğunu açıkladığını belirterek, “Şimdi sıra bu iradeyi göstermeye gelmiştir” dedi.



“Yol kavşağındayız, başka seçeneklerimiz de var” şeklindeki açıklamalarla zamanın geçiştirilemeyeceğini savunan İzcan, taraflardan beklenenin, BM Genel Sekreteri Guterres’in Belgesi çerçevesinde, ön şartsız görüşmelere başlamaya hazır olduklarının deklere etmesi olduğunu belirtti.