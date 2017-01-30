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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:12

Akıncı’nın CNN Türk’e Açıklamaları Rum Basınında

Akıncı'nın CNN Türk'e Açıklamaları Rum Basınında
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Akıncı’nın CNN Türk’e Açıklamaları Rum Basınında

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın CNN Türk televizyon kanalına yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Garantilerin 2017’ye Adaptasyonu – Akıncı: Eğer Makul Sayıda Asker Kalırsa Kıbrıs’a Yardımı Olur” başlıkları altında verdiği haberinde, Akıncı’nın, “Kıbrıs Türk toplumunun, bir taraf güvenli hissederken diğerinin endişe içerisinde olacağı bir garantörlük sistemi istemediğini” söylediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise Akıncı’nın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Akıncı: ‘1960 Yapısının 2017’ye Uyumu’”.

Politis: “Kıbrıslı Rumlar İçin De Güvenlik – Akıncı Asker Kalmasında Israrcı”.
Alithia: “Akıncı Size Endişe Verecek Garantiler İstemiyoruz Diyor”.


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