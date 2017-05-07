Akıncılar’da Bugün "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Var

Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stant kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Program özetle şöyle: “12:30 Bondoboksi Dans Grubu gösterisi 13:00 TUFAD Halk Dansları gösterisi 13:30 Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi 13:45 İpek kangoo jumps 14:00 Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası 14:30 Body form fitness gösteri 15:00 Grup Empati konseri 16:30 Grup Karnaval konseri”

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