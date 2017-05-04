Akıncılar’da Pazar Günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Var

Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stand kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında düzenlenecek.