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04 Mayıs 2017 Perşembe 11:10

Akıncılar’da Pazar Günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Var

Akıncılar’da Pazar günü &#34;9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı&#34; yapılacak.

Akıncılar'da Pazar Günü '9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı' Var
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Akıncılar’da Pazar günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yapılacak.

Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında düzenlenecek.

Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stand kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

“12:30  Bondoboksi Dans Grubu gösterisi
13:00  TUFAD Halk Dansları gösterisi
13:30  Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi
13:45  İpek kangoo jumps
14:00   Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası
14:30  Body form fitness gösteri
15:00  Grup Empati konseri
16:30  Grup Karnaval konseri”

(SEL)

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