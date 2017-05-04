Akıncılar Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Devrimci Genel İş Sendikası’nın (Dev-İş) örgütlü bulunduğu Akıncılar Belediyesi’nde 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle birlikte işçilerin sosyal hakları ilerletilerek, artış yapıldı.

Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Dev-İş Başkanı Ömer Naşit, Akıncılar’ın özel ve özgün bir köy olduğunu vurgulayarak, belediye çalışanlarının huzur içinde olduğunu ifade etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un da, yeni toplu iş sözleşmesine imza atmaktan memnuniyet belirttiği kaydedildi.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI