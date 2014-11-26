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Akıncı:"Hellimi Rumlara Bırakamayız"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı..

Akıncı:"Hellimi Rumlara Bırakamayız"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı..

26 Kasım 2014 Çarşamba 10:02
Akıncı:
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“HELLİMİN RUMLARIN SAHİPLİĞİNE BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ”

 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, hellimin sadece Kıbrıslı Rumların sahipliğine bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi’ni ziyaret eden Akıncı, hellim konusunda Kıbrıslı Türklerin mağdur olmaması için bir formül bulunması ve Avrupa Birliği’nin bu konuda yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Kıbrıs Türk halkının hellim konusunda da, tanınmamış olmanın sıkıntılarını yaşadığına dikkat çekti.

“KIBRIS TÜRKÜ GÖRÜŞMECİ YANINDA LİDER SEÇİYOR”

Akıncı bir soru üzerine, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı seçiminde  görüşmeci yanında  toplum lideri seçtiğini belirterek, “Dünya KKTC’yi tanımasa da seçilen kişiyi Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak kabul ediyor. Bu anlamda seçilecek kişinin siyasi tecrübe ve iradesinin olması çok önem arz ediyor. Kıbrıs Türk halkı, masada haklarını savunacak, işini bilen birini seçecektir. Halk, ne seçtiğinin ve seçeceğinin bilinci içerisindedir. Bu nedenle halktan büyük bir destek görmekteyim” ifadelerini kullandı.

Akıncı, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde çözüm için tüm çabasını ortaya koyacağını belitti.

Akıncı dün ayrıca, Gönyeli’de kurulan “Salı Pazarı”nı ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu, sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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