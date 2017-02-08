Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Sayıştay Başkanı, Khk Başkanı, Ombudsman Ve Yödak Başkanı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akıle Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Lefkoşa, 7 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akıle Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Müzakerelerle ilgili görüş alışverişinin amaçlandığı görüşmede, Müzakereci Özdil Nami, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak da hazır bulundu.

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Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Erol Uysal