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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50

Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Sayıştay Başkanı, Khk Başkanı, Ombudsman Ve Yödak Başkanı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı&nbsp; Narin Ferdi Şefik,&nbsp; Başsavcı&nbsp; Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı&nbsp; Osman Korahan,&nbsp; Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akıle Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Sayıştay Başkanı, Khk Başkanı, Ombudsman Ve Yödak Başkanı'nı Kabul Etti
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Lefkoşa, 7 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı  Narin Ferdi Şefik,  Başsavcı  Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı  Osman Korahan,  Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akıle Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Müzakerelerle ilgili görüş alışverişinin amaçlandığı görüşmede, Müzakereci Özdil Nami, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak da hazır bulundu.

(GÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı    Fotoğraf: Erol Uysal

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