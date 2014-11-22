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Akıncı Yeniboğaziçi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığına bağımsız adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, dün Yeniboğaziçi köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Akıncı Yeniboğaziçi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığına bağımsız adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, dün Yeniboğaziçi köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

22 Kasım 2014 Cumartesi 09:32
Akıncı Yeniboğaziçi’ni Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): Cumhurbaşkanlığına bağımsız adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, dün Yeniboğaziçi köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs’ın her iki toplumunun çözüm konusunda kararlı olması halinde sonuca ulaşabileceklerini vurguladı.

Akıncı’nın Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, belde ziyaretlerinde her zaman yaptığı gibi önce belediyeye giden Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Kâtip Demir’e nezaket ziyaretinde bulunarak iki dönemin ardından yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi.

Belediye ve bölgeyle ilgili konularda görüş alış verişinde bulunulan toplantının ardından Akıncı, Yeniboğaziçi Spor Kulübü’nde yurttaşlarla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümünde dış faktörlerin etkisiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta şöyle konuştu:

“Her iki toplum, aklın yolunu seçmeleri ve ortak yarar paydasında buluşmaları konusunda ısrarlı olursa çözüme ulaşmak mümkün olur. Geçmiş dönemlerde dış faktörlerin karıştırmasıyla sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Ama bu sorunları sadece dış faktörlerle izah etmek yeterli değildir. Kıbrıs Rum tarafın uzun yıllar Enosis talebi bilinmektedir. Buna karşılık Kıbrıs Türk tarafının da taksim tezini savunduğu bir başka gerçektir. Şimdi geldiğimiz noktada Enosis ve taksimi bir tarafa bırakarak federal çözüm ortak paydasında buluşulduğuna ve bunun kayıt altına aldığımıza göre bu yönde ilerleyip sonuca ulamamız akıl işidir. Bu ülkenin inanları bu konuda kararlı ve ısrarlı olursa dış güçlerin yapacak fazla bir şeyi kalmaz.”

10 yıl önce Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yaşanan hataları anımsatan Akıncı, “defalarca bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladık. Maalesef olmadı. Şimdi yeni bir durum ve bu durumdan oluşan her iki toplumun yararına bir fırsat var” diye konuştu. Akıncı, bunun iki toplum yanında bölge devletlerine de çıkarlar sağlayacağının altını çizerek, “böyle bir şans şimdi var. Önümüzdeki birkaç yılda gerek bizler gerekse Kıbrıslı Rumlar akılcı davranırsak, bunu başarabiliriz. Halk bana bu görevi verirse bu yolda çalışacağım. Kıbrıslı Rumların da ortak akıl geliştirme yolunu tercih etmeleri konusunda çaba göstereceğim” dedi.

Akıncı, Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik çaba gösterirken, iç konuları da asla göz ardı etmeyeceğini vurguladı.

(HÖ)  FOTOĞRAFLI

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